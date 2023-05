Lazio, lo Stadio Olimpico registra il tutto esaurito: il post social del club - FOTO

Fonte: S.S.Lazio

"Lo Stadio Olimpico è TUTTO ESAURITO: 64.171 cuori, una sola voce". Con questo post il club biancoceleste festeggia il pienone per la grandiosa festa organizzata dalla società per festeggiare la vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013 e per salutare Stefan Radu alla sua ultima partita in casa con l'aquila sul petto. I festeggiamenti si terranno in occasione della sfida contro la Cremonese in programma alle ore 18.00.