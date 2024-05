Lazio, Lodoli e lo Scudetto del '74: "Un miracolo che durò poco, ma il sentimento..."

RASSEGNA STAMPA - "Oltre quella rete c'era un mondo di sogni...". Inizia così l'intervista - alla Gazzetta dello Sport - dello scrittore e giornalista Marco Lodoli, raccontando le sue giornate da ragazzo in Vespa, andando verso Tor di Quinto per assistere agli allenamenti di quella squadra di eroi che esattamente cinquant'anni fa saliva sul tetto d'Italia. Un'impresa che sembrava impossibile, sfiorata l'anno prima, riuscita nel 1974. Da un allenatore che veniva dal Foggia e da una rosa di giocatori che erano stati presi dalla Serie B e dalla Serie C o che, in alternativa, erano scarti di altri club di massima serie. Lo ricorda Lodoli, così come lo stupore di un ambiente, quello laziale, che fino a pochi anni prima era abituato a tutt'altro, a un rendimento più mediocre, ma non per questo non emozionante.

GURU MAESTRELLI, ZIO LENZINI E 'CAPOLINEA' WILSON - È stato il miracolo di 'Tom', allenatore simbolo di una storia ultracentenaria, leggenda indimenticabile e irripetibile: "Prima che allenatore era uomo degli equilibri. Da una parte c'era la furia anche baldanzosa di Chinaglia, Re Cecconi e Martini, dall'altra lui come una sorta di guru orientale, di poche parole che sapeva tenere tutti uniti con la sua saggezza. Un gruppo avvolto da quella carta argentea che era l'umanità e l'intelligenza di Maestrelli". Poi c'era il presidente, Umberto Lenzini. Lodoli ne parla come di una figura rappresentate l'Italia che non c'è più, un vecchio zio che aveva messo dei soldi e voleva vedere i risultati, ben distante dall'attualità. Il suo idolo, però, era il capitano Pino Wilson. Lo apprezzava per il soprannome 'capolinea', perché oltre di lui non si andava. Ma scegliere un giocatore in quella squadra era impossibile, troppi nomi, troppi simboli.

UNA SQUADRA DI ARTISTI, UNA STORIA DI POCHI ANNI - E le emozioni restano vive, anche dopo 50 anni, d'altronde, sarebbe possibile il contrario. Lodoli racconta di avvertirle, sentirle, anche quando scende in campo la Lazio di oggi, perché sono sentimenti che appartengono a quell'idea di giovinezza che basta un terreno verde e un pallone per farle riaffiorare. Nulla di più. Oggi, contro, l'Empoli sarà l'occasione per riviverle con ancora più forza ed energia. Il noto scrittore e giornalista romano non ha dubbi su chi farebbe comodo a Tudor e ai suoi ragazzi: "In difesa si nota una certa fragilità: un tipo come Wilson farebbe sicuramente comodo. In avanti ci vorrebbe più fantasia e io ci mettere D'Amico". Ma gente del genere sarà difficile rivederla sul terreno di gioco, la loro storia appartiene a un passato che resterà eterno, che sarà un'unione tra arte e leggenda, quasi una religione, durata meno di quanto si potesse sperare: "Durò pochissimo. Com'è accaduto per tanti grandi artisti. La vita purtroppo è anche questo".