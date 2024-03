Lazio, Lotito a Rai2: "Torti palesi e ripetuti, ci faremo sentire"

Claudio Lotito è un fiume in piena e dopo le sue dichiarazioni a DAZN, Sky, Lazio Style Channel e in conferenza stampa, il presidente della Lazio parla anche a Rai Due. Il patron, dalla zona mista dell'Olmpico, interviene all'interno della trasmissione A Tutto Campo e spiega come le decisioni dell'arbitro Di Bello non siano piaciute alla società biancoceleste. Ecco le sue parole:

“Io non voglio iniziare da nessuna parte. Ho fatto una presa d’atto di quello che è successo e non è la prima volta che succede. A un certo punto i latini dicevano che perseverare è diabolico. Non lo so, ma c’è una ripetizione. La valutazione di persone terze diranno se è una morte annunciata. Io faccio valutazione sulla terzietà del sistema e sull’ affidabilità del sistema. L’oggettività del risultato e dei comportamenti. Io faccio parte del sistema sportivo che rappresenta delle lacune. Poi io rappresento un’istituzione politica che deve garantire il rispetto delle regole. Io metto un moto un meccanismo per far fare una valutazione terza. Io faccio quello che penso sia giusto fare e che il sistema doveva fare fin dall’inizio. Io faccio quello che voglio fare per garantire il rispetto delle regole. Quando uno subisce un torto palese e la cosa si ripete vuol dire che il sistema non funziona, quindi bisogna rivolgersi alle autorità competenti”.

Pubblicato il 2/03 alle 06.41