Lazio, Lotito a Sky: "Vogliamo ricompensare i tifosi". E sul dossieraggio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita di Bayern Monaco - Lazio, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole sulla sfida e non solo: "Sicuramente oggi giochiamo una pagina importante della storia della Lazio, soprattutto per ricompensare l'affetto, il sostegno che tutti i giorni i tifosi ci dimostrano. Mi auguro che la squadra oggi scenda in campo con l'umiltà, la ferocia e la determinazione giusta per dare una grande soddisfazione ai tifosi".

"Dossieraggio? La Lazio non c'entra nulla e io nemmeno. Oggi ho fatto un comunciato per diffidare da chi avvicina il mio nome a questa vicenda, perché il mio nome fa audience. Io in questa storia non sono mai entrato, non ho nemmeno la conoscenza dei fatti, sono stato chiamato perché hanno voluto sapere se conoscessi alcune persone attenzionate tra cui Emanuele Floridi, con cui ho rapporto come tutti i presidenti, e con lo stesso Gravina. Io sono andato subito perché non ho nulla da nascondere. Su questo tema non sono a conoscenza di nulla: il primo che si azzarda ad accostare il mio nome a questa vicenda avrà serie conseguenze previste dalla legge".