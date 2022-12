Lazio, Lotito attacca la Nazionale: "Guardate cos'hanno fatto a Immobile"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i vari temi trattati da Claudio Lotito nel corso della consegna del "Premio Colalucci", anche la Nazionale. Ecco le sue parole, a partire dall'esclusione dell'Italia dai Mondali: "Siamo fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila, alcune persone dovrebbero farsi delle domande e darsi delle risposte. Non penso dipenda dalla Lega di Serie A. E questo non significa che in Italia non ci siano giocatori di qualità. Pongo degli interrogativi: come mai Immobile è diventato capocannoniere e Scarpa d'Oro e in Nazionale non segna così tanto? Non è lo faccia di proposito a non segnare".

