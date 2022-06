Lazio, Lotito: "Con Mizuno auspichiamo a una stagione di successi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La nuova stagione è alle porte e in casa Lazio le novità quest'anno saranno moltissime a partire dallo sponsor tecnico. I biancocelesti hanno salutato Macron e accolto Mizuno con una partnership che promette di essere ricca di sorprese. Le prime verranno svelate già lunedì quando in Piazza del Popolo a Roma verranno presentate le prime due divise per la prossima stagione.

Sul tema è intervenuto anche il patron Claudio Lotito che ai microfoni ufficiali del club ha così affermato: "Assieme a Mizuno vogliamo aprire una grande stagione di successi: è un marchio di grande riconoscibilità, che sono certo saprà ben accompagnare la voglia di vittorie della Lazio, valorizzando in chiave innovativa il simbolo e i colori del club. Partiamo insieme con grandi obiettivi".