Lazio, Lotito conferma la cessione di Milinkovic: le parole del presidente

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione dei diciannove anni di presidenza, Claudio Lotito, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha voluto ringraziare chi ha fatto parte di questo lungo percorso. Parole importanti rivolte in particolare a Radu e Milinkovic, confermando così la cessione del serbo. Queste le dichiarazioni: "Ringrazio tutte le componenti che hanno reso possibile il risultato e il modo di conseguirlo. E gli uomini che hanno chiuso con noi un ciclo di sudore, appartenenza e professionalità totale, come Stefan Radu e Sergej Milinkovic Savic". Nessun riferimento invece all'uscita di scena del ds Igli Tare, in biancoceleste per ben 18 anni.

