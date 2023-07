Lazio, Lotito e la promessa ai tifosi: "Prenderemo i giocatori che servono"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È ancora Lotito show. Dopo aver chiacchierato per lungo tempo con i tifosi sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato, Claudio Lotito si è intrattenuto ancora con le persone presenti allo Zandegiacomo in occasione dell'amichevole contro la Triestina. "Prenderemo i giocatori che servono, state tranquilli", la rassicurazione. E a chi fa i nomi di tutto coloro che, nelle ultime settimane sono stati accostati alla Lazio, spiega: "Perché parlate sempre di nomi. Parlate dei giocatori (...) Intanto fate venire su domani sera Castellanos, poi vedrete".

Pubblicato il 23/07 alle 20:10