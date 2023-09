Lazio, Lotito e la questione stadio: "Idea Flaminio e non solo"

Fonte: Franc

ROMA - Claudio Lotito, nella sua intervista alla radio della Serie A, ha parlato anche del futuro stadio della Lazio. Tra idee, progetti e la questione Flaminio il patron biancoceleste ha ammesso: "Dobbiamo fare uno impianto efficiente, che sia adeguato alle esigenze di club e tifosi, e che porti valore aggiunto. Quando costruisci uno stadio fuori città, devi crearci attorno un nucleo residenziale per farlo funzionare 360 giorni all'anno. Viceversa, se ristrutturi uno stadio dal valore storico, devi capire che alcune attività di ricavo non potrai mai metterle in campo. Il Flaminio non può efficientare al meglio i ricavi". A Roma è molto complicato realizzare uno stadio ex novo; io 20 anni fa proposi di costruirlo su un terreno della mia famiglia, vicino allo svincolo per l'autostrada, e mi fu impedito dall'amministrazione Veltroni. Per me fu un errore, sarebbe divenuto uno stadio all'avanguardia".