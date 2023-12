Lazio, Lotito: "Io Ministro dello Sport? No, dovrei rinunciare a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Divenuto senatore da un anno Claudio Lotito aspira a portare avanti in contemporanea sia la carriera politica, sia quella imprenditoriale e calcistica, in particolar modo nel ruolo di presidente della Lazio. Una carica, quest'ultima, a cui non ha intenzione di rinunciare, come ammesso anche nella lunga intervista rilasciata nel podcast 'Zero Tituli' dei The Jornalai, durante la quale ha spiegato chiaramente di non voler ambire al ruolo di Ministro dello Sport per non rinunciare alla società biancoceleste:

"Ministro dello Sport? Non è una carica alla quale aspiro. Mi comporterebbe eliminare una serie di attività che ho. Che faccio il ministro dello sport e il presidente della Lazio? È impossibile. Mio figlio? Sì,per carità, ma sicuramente lo sport è un mondo che dà ampie possibilità di intervento avendo le capacità e la volontà. Mio padre mi disse che il mio patrimonio è intelligenza, cultura ed educazione. Un pas par tout che apre le porte in tutto il mondo, ovunque vai. Se sei intelligente, sai leggere e scrivere e sei una persona educata, la gente ti rispetta. Poi ci sta qualcuno che ti fa le cianchette e apre le buche per farti cascare dentro. Io vengo da una mentalità papalina, quindi so uno di quelli che ti dà la mano per uscire".