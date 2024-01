Lazio, Lotito: "La storia di Trigoria? Mio cognato si è convertito. Io invece..."

A tutto Claudio Lotito. Al termine della cerimonia per i 124 anni della Polisportiva Lazio presso la Regione Lazio, il presidente bianccoceleste ha svelato tantissimi aneddoti, tra mercato, Flaminio e non solo. Poi la risposta sulla frequentazione di Trigoria quando era più giovane. Il patron spiega molto chiaramente: "La storia di Trigoria nasce che mio suocero era amministratore delegato della Roma, mia moglie, e non posso fargliene una colpa, era proprietaria insieme a Sensi della Roma. Da qui nasce la mistificazione".

"Storaci disse che andavo in tribuna stampa a vedere la Roma, come mio suocero poi veniva a vedere la Lazio. Poi lui si è convertito sulla via di Damasco ed è diventato laziale, io per niente. Anzi, in una situazione di questo genere assumo sempre una posizione chiara, di grande rispetto dal punto di vista sportivo, ma di grande differenziazione per quelli che sono i valori del club".