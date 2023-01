Lazio, Lotito presenta Media Company: il progetto che fa impazzire i tifosi

Claudio Lotito fa sul serio e non intende fermarsi. Nel corso della cena per i 123 anni di storia della Lazio, il presidente ha presentato il progetto della Media Company. Nei mesi scorsi infatti, il patron ha sottoscritto un accordo con l'agenzia NVP attraverso la quale è in grado di autogestirsi dal punto di vista dell'audiovisivo. Non solo, anche di risparmiare dei soldi. Così, come riporta Il Messaggero, durante la cena al Rome Cavalieri Waldord Astoria Hotel, Lotito ha dichiarato: "La Media Company, che abbiamo inaugurato, farà da coordinamento per tutti media della Lazio, dalla tv alla radio, passando per i social. Finalmente, con contenuti esclusivi i laziali potranno vivere h24 interviste, contenuti e tanto altro con i loro beniamini, come se fossero dentro Formello. E il prodotto ovviamente verrà anche venduto all’esterno per far conoscere sempre più il nostro mondo".