Lazio, Lotito: "Puntiamo sul made in Italy. E sulle mele marce vi dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E’ difficile acquisire risultato, indipendentemente dalle possibilità economiche. E’ vero che queste contribuiscono ad accrescere il livello della rosa che potrebbe essere sulla carta più forte, ma il calcio è un gioco di squadra. Molto spesso le squadra più blasonate poi falliscono gli obiettivi. Bisogna creare quella alchimia, una specie di corrente elettrica per poter cementare un rapporto e far scendere in campo i giocatori con forti motivazioni. Abbiamo perso punti con squadre più deboli, bisogna creare e trovare le giuste motivazioni, che fanno la differenza. Il gioco del calcio è condizionato, oltre che dall'aspetto tecnico, anche da quello emotivo. Bisogna creare un ambiente ‘tutti per uno e uno per tutti. E tutti devono lavorare all’unisono fino all'ultimo secondo. Sta molto all'allenatore, alla società e ai giocatori". Parole di Claudio Lotito che a Radiosei ha parlato del momento della squadra e anche delle scelte fatte. Il patron ha spiegato il modus operandi e la scelta di prendere tanti italiani. Ecco le sue parole: "Noi stiamo cercando di allestire una squadra all’insegna del made in Italy. Rivendichiamo il ruolo dell’Italia a livello internazionale, peccato per il Mondiale saltato. L’organizzazione è fondamentale anche a livello delle persone, a volte le mele marce alterano gli equilibri ne basta anche una. Stiamo selezionando le persone e inserendo calciatori forti tecnicamente, ma anche dal punto di vista del valore morale e caratteriale, per evitare discrasie che vanno a turbare la capacità di resa della rosa. Anche i collaboratori sono importanti. Bisogna creare un ambiente sereno che aiuti tutti a rendere".

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI LOTITO