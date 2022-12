Lazio, Lotito riceve l'8° Premio Colalucci: il racconto della serata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - Claudio Lotito, arrivato nel luogo dell'evento, ha risposto ad alcune domande ai media presenti: "I premi sono sempre cosa gradita, vuol dire che ho fatto qualcosa di buono altrimenti non ti premiano".

È qui in qualità di presidente o di senatore? “Potrei essere qui anche in qualità di giornalista. Sono iscritto all’albo…”.

Emendamento sponsorizzato sulla rateizzazione? "Non c’è la mia firma. In commissione di bilancio deve ancora arrivare. Non c’è una norma per il calcio ma per lo sport italiano che è un’altra cosa”.

La Lazio ne beneficerebbe… "Innanzitutto nessuna squadra in questo momento ha debiti, fino al 22 dicembre. Nessuna attività sportiva ha avuto un ristoro. I due governi, sia Conte che Draghi, proprio perché non hanno dato soldi al sistema sportivo italiano, a differenza del cinema, che ricevette un miliardo di euro”.

Al ristorante della Casa del Jazz sta andando in scena l'ottava edizione del Premio Giuseppe Colalucci, noto giornalista scomparso nel 1984. Tra i premiati, il presidente della Lazio Claudio Lotito, ma anche i campioni del nuoto artistico Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, il presidente della Federazione basket Gianni Petrucci, gli ex comber Bruno Giordano, Andrea Carnevale e Roberto Pruzzo. Sarà inoltre consegnata una targa in memoria di Francesco Valdiserri, il ragazzi figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, investito in un tragico incidente stradale. Premio anche per i cronisti Aldo Cazzullo, flavia Filippi, Gianni Riotti, Luca Telese e Davide Vecchi. Tra gli invitati, infine, l'attore Rocco Papaleo, il regista Enrico Vanzina e il cantautore Gianni Togni.

