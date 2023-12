Lazio, Lotito ricorda Mihajlovic: "La gente lo ama. Domani gli dedicheremo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un ricordo dolce che porta con sé dolore e nostalgia verso una persona che ha dato tanto a questo sport e che allo stesso tempo ha riempito il cuore dei tifosi e di tutte quelle persone che sono riuscite, impresa non complicata, ad andare oltre il calciatore, ammirando l'uomo Sinisa Mihajlovic in tutte le sue forze e fragilità. Un'essenza che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha saputo cogliere e raccontare intervenendo ai microfoni di Notizie.com:

"Non è facile per niente, è passato un anno, ma sembra ieri e la sua mancanza si sente, Sinisa Mihajlovic era una persona di grandissima qualità. Non devo ricordare chi era o chi non era, la sua famiglia è meravigliosa e la gente lo ricorda e lo ama, questo basta per far capire chi era e cosa ha rappresentato Sinisa. Ho invitato Arianna Mihajlovic e i suoi figli per stare con noi a vedere Lazio-Inter perché lo ricorderemo, gli dedicheremo un omaggio speciale, lui è stato un uomo eccezionale, con lui avevo un rapporto speciale e poi era davvero un grande laziale, molto attaccato e legato alla Lazio. A me piaceva molto come persona, veramente di grandissima qualità".

Pubblicato il 16/12