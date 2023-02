Lazio, Lotito: "Sarri maestro di calcio. Per lui ho fatto degli sforzi..."

Il patron biancoceleste racconta come è nata la trattativa che ha portato a Formello il tecnico e spiega che in un anno e mezzo...

Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Il presidente biancoceleste è intervenuto per fare gli auguri a Guido De Angelis e ha parlato anche della squadra. In particolare ha spiegato come è nata la trattativa che ha portato Maurizio Sarri sulla panchina delle aquile e il percorso intrapreso dal club. Ecco le sie parole: "Come è nata l'idea di prenderlo? Dovevamo ripartire con un nuovo ciclo e lo abbiamo fatto. E’ un maestro di calcio, ho fatto uno sforzo particolare e preso 15 giocatori in un anno solare. Poche squadre hanno avuto la capacità di cambiare tanto. Lo abbiamo fatto volentieri per mettere a disposizione del mister una rosa è di qualità, competitiva e può raggiungere certi obiettivi. Obiettivi all'altezza del valore della rosa".

