Lazio, Lotito sta col Primorje: il curioso caso di Cristian

È in corso il secondo tempo dell’amichevole della Lazio, altro test in questo ritiro a Auronzo di Cadore. La squadra di Sarri sta affrontando il Primorje, squadra slovena, e al momento è in vantaggio 4 a 0 grazie alle reti di Pedro, Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. È il momento dei cambi, in campo fa il suo ingresso Lotito. Si chiama Cristian ed è il difensore centrale della formazione degli ospiti.

