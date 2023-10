Lazio, Luis Alberto a Dazn: "Mi sento un bambino. Studio i portieri e oggi sapevo che..."

Nel post partita di Sassuolo - Lazio, Luis Alberto, autore del secondo gol e dell'ennesima meravigliosa prestazione, ha parlato così ai microfoni di Dazn del bel momento che sta attraversando e di quanto si senta in fiducia in questo periodo:

“La Lazio rappresenta tutto per me. In questo momento mi sento tranquillo, mi diverto, soffro. Mi sento come un bambino piccolo, ho 31 anni, mi mancano pochi anni per lasciare il calcio, forse 3,4 o 5 e me li voglio godere per bene.

Non mi sono mai sentito così in fiducia. Mi metto a disposizione di tutti i compagni ed è importante che la Lazio sia il più in alto possibile. Ora stiamo provando ad alzare la nostra posizione in classifica perchè ci manca qualche punto.

Il gol di oggi? Vedo tante partite, so come si buttano i portieri. Studio i portieri avversari, sapevo che dovevo alzarla perchè il loro portiere sarebbe andato a terra.

Ci sono tanti giocatori forti in serie A, io faccio il mio per il bene della Lazio. Ci sono tanti numeri 10 con tecnica in italia. Ci dobbiamo godere il calcio, perchè è lo sport più bello del mondo".