Lazio, Luis Alberto a Dazn: "Taty ha fatto un gol della madonna. Felipe Anderson mi fa incazzare"

Al termine di Lazio - Napoli, conclusa con uno striminzito 0-0 e poche emozioni, Luis Alberto ha analizzato ai microfoni di Dazn la sfida dell'Olimpico, toccando anche vari argomenti, dalla sua condizione fisica ala situazione Felipe Anderson:

"Quella di oggi è un'occasione persa, ma abbiamo fatto una partita importante sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Meritavamo di vincere, abbiamo creato tanto, ma l'importante era tornare a fare una partita "seria" dopo la sconfitta contro l'Inter in Supercoppa Italiana. Per oggi sono contento, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare, questo è il calcio, però vado a casa contento se giochiamo così.

Oggi è mancato poco per fare gol, Taty ha fatto un gol della madonna, fosse stato per me glielo avrei comunque dato. Non posso dire nulla oggi, abbiamo fatto una bella partita. Se continuiamo a giocare così le partite le vinciamo.

Io leader? Questo mi piace perché significa che i compagni si fidano di me. Ho passato un periodo un po’ buio per i vari problemi fisici, ma sto tornando al 100%. Speriamo che riesca a continuare ad aiutare la squadra con gol e assist. Siamo una squadra, ci sono momenti in cui si sta meglio ealtri in cui si sta peggio, ho giocato partite a livello basso in passato perché non riuscivo a correre bene, ma i compagni mi hanno aiutato, siamo una squadra e una famiglia.

Felipe anderson? Credo che sia un giocatore straordinario, mi fa incazzare perché doveva fare più la differenza. Ma aiuta tanto la squadra, nessuno parla di questo, ma è importantissimo.

Arrivavamo alla Suprrcoppa dopo 5 vittorie di fila, ma dal primo minuto non c’è stata la Lazio. Dico che è stato un peccato perchè era comunque un trofeo, ma la testa nostra è sul campionato, è più importante".