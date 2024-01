Lazio, Luis Alberto a Sky: "Loro hanno pensato solo a difendere. Nello spogliatoio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Finisce 0-0 la sfida tra la Lazio e il Napoli. Tante le occasioni per la squadra di Maurizio Sarri nel big match andato in scena all’Olimpico. Rimane così l’amaro di non aver centrato l’obiettivo dei tre punti pieni in termini di corsa Champions. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Luis Alberto: “Non abbiamo perso ed è importante, non abbiamo preso gol, sono contento per la prestazione, peccato non aver fatto gol e per i 3 punti. In settimana abbiamo lavorato benissimo, con una cattiveria impressionante e un ritmo bellissimo, peccato oggi perché era importantissimo. Ogni squadra si deve cambiare sempre, abbiamo cambiato tanti giocatori e portato giocatori forti. Abbiamo fatto 5 partite positive, oggi abbiamo giocato bene sia in fase difensiva che offensiva. Negli ultimi 30 minuti il Napoli ha pensato solo a difendere ed è merito nostro, abbiamo continuato con l’intensità per portare i punti a casa. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio ‘così si deve giocare sempre’, si può vincere e si può perdere, ma sono convinto che se si gioca così si vince 9 volte su 10".