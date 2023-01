Lazio, Luis Alberto ad Escalante: "Ti auguro il meglio fratello" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'ufficialità del passaggio di Gonzalo Escalante al Cadice è arrivata. Il centrocampista dopo la prima parte di stagione alla Cremonese torna in Spagna dove ha già vestito le maglie di Eibar e Alavaes. A tal proposito è arrivato un augurio speciale da parte di un suo ex compagno di squadra in biancoceleste, ovvero Luis Alberto che ha pubblicato una stories su Instagram in cui il centrocampista argentino è ritratto con la nuova maglia seguita dalla didascalia: "Te deseo lo mejor hermano" che tradotto in italiano significa "Ti auguro il meglio fratello". Di seguito l'immagine postata dal numero 10 laziale.