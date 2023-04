Lazio, Luis Alberto brilla e impressiona: la Serie A lo omaggia - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Arriva in corsa, sbraccia, vuole quella palla e appena gli arriva, tac, colpo di tacco e libera Zaccagni al tiro. Una giocata di classe, pura,e se vogliamo anche un po' folle, classe. Zaccagni aveva rivelato che in allenamento era avvenuta un'azione simile, ma in quel caso il tacco non era andato a buon fine: forse per la bravura dei centrali della Lazio o forse perché il Mago, quello con la 10 sulle spalle, aveva deciso di tenersela per la Juventus. Una magia di tecnica e intelligenza, Luis Alberto fa apparire e sparire il pallone come un coniglio nel cilindro, ma a lui la bacchetta non serve. Bastano due scarpini, una divisa e il movimento giusto del compagno, poi l'incantesimo è fatto. "Non tutti i maghi possiedono una bacchetta", lo assicura anche la Serie A, sui propri canali social, facendo riferimento alla prestazione di Luis.