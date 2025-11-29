Lazio, Luis Alberto è a San Siro: l'incontro con gli ex compagni
Milan - Lazio vedrà di fronte anche Igli Tare, oggi direttore sportivo del club rossonero, contro la sua ex squadra. Sono molti i calciatori che il direttore sportivo albanese ha portato a Roma, ma in pochi sono ancora presenti nella rosa attuale di Sarri.
Uno di questi è ospite a San Siro in occasione della sfida. Si tratta di Luis Alberto, ex numero dieci biancoceleste che ha fatto sognare i tifosi della Lazio con le sue giocate, tanto da guadagnarsi il soprannome di "mago".
Nel prepartita, come riportato da Lazio Style Channel, il fantasista spagnolo si è riunito con i suoi ex compagni e si è fermato a parlare in particolare con Pedro e Castellanos. Con l'attaccante argentino c'è anche stato un abbraccio nostalgico, in memoria dei vecchi tempi.