Lazio, Luis Alberto e il futuro. I tifosi sui social: “Resta”

La situazione complicata tra la Lazio e Luis Alberto, in particolare il rapporto teso con Sarri, sta tenendo in apprensione i tifosi. Il carattere del centrocampista non è dei più semplici, è una continua sfida con sé stesso e con l’ambiente. Testardo e spesso capriccioso, molto consapevole delle proprie qualità e forse per questo spinge per essere al centro del progetto. Sa cosa può dare alla squadra, ma non è il solo. Anche il tecnico riconosce le sue potenzialità, ma ciò che penalizza le sue doti è l'atteggiamento. Aspetto che proprio non va giù al toscano. Lo spagnolo è fermo sulle sue idee, vuole maggiore spazio e sentirsi protagonista. Così non è abbastanza. Ecco che allora inizia a riflettere sull’idea di voler proseguire la sua carriera altrove. Gradirebbe volentieri un ritorno in patria, non lo ha mai negato, e ora che il mercato si avvicina le voci sulla sua possibile partenza si fanno sempre più insistenti. Non trapela nulla da Formello, anzi. Le dichiarazioni rilasciate dal Mago dopo l’amichevole col Galatasaray non sembrano preoccupanti, era piuttosto soddisfatto. Ma nulla va dato per scontato, soprattutto se si tratta di lui. Bisognerà aspettare per capire cosa sarà del suo futuro, se sarà ancora con l’aquila sul petto o meno. Il popolo biancoceleste però, non ha intenzione di assistere impotente all’evolversi della vicenda e dunque ha deciso di fare la propria parte. In che modo? Facendogli arrivare tramite i social, mezzo più diretto, tutto l’affetto che nutre nei suoi confronti ricordandogli anche cosa lo ha fatto innamorare di lui. Le sue magie sul campo sono difficili da dimenticare e i supporter vorrebbero goderne ancora per un po’. “Resta Mago”, “Rimani per favore”, “Torna a sorridere insieme a noi”, “Sei fondamentale per noi”, “Il Mago non si discute”, “La Lazio è la tua casa, dimostra a tutti che senza il Mago non si vince”, sono solo alcuni dei messaggi che in questi ultimi giorni i tifosi stanno facendo arrivare al loro beniamino.

