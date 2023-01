Lazio, Luis Alberto è uno stacanovista: il video che fa impazzire i tifosi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Nuovo anno è simbolo di rinascita, ricaricare le proprie energie per ripartire al massimo nel 2023. Sarri ha concesso il 1 gennaio libero all'intera squadra dopo l'ultimo allenamento del 2022 andato in scena ieri pomeriggio. Tra i giocatori indisponibili: Luis Alberto e Danilo Cataldi. Il regista dovrebbe rivedersi in gruppo lunedì, fermo a causa di una lombalgia, il Mago invece è alle prese con un versamento al ginocchio ancora gonfio, dopo il colpo duro contro l'Almeria. Piccolo infortunio che lo sta spingendo tra terapia e lavoro in palestra. Non solo però nei giorni fissati da Maurizio Sarri. In questi minuti, Luis Alberto si trova nel centro sportivo di Formello dove sta lavorando sulla cyclette insieme al preparatore. Il tutto è stato confermato tramite la propria stories su Instagram, volta proprio a informare i suoi tifosi che lo vogliono sempre al top della condizione. Il Mago stringe i denti e vuole farsi trovare pronto già per la partita contro il Lecce, in programma il 4 gennaio. A fine articolo qualche scatto di Luis Alberto in palestra.