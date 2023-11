Lazio | Luis Alberto leader naturale: incita la squadra prima dell'avvio!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto vero leader. È vero, c'è capitan Ciro Immobile in campo ma per una serata così importante come quella di Champions nel corso della quale la Lazio affronterà il Feyenoord, Sarri non avrebbe potuto rinunciare allo spagnolo. Matteo Petrucci, inviato, ha parlato del riscaldamento del Mago: “In campo e fuori, abbiamo visto come s’è avvicinato a tutti i suoi compagni di squadra per sostenerli, per incitarli. In una sera come questa Sarri ha bisogno di leadership e non può rinunciare a Luis Alberto”.

