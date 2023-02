Lazio, Luis Alberto match winner: la Sampdoria fonte di ispirazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Sampdoria sta sempre più diventando la partita di Luis Alberto. Il gioiello dello spagnolo ha risolto una pratica che stava diventando sempre più complicata, esattamente come due stagioni fa. Anche in quel caso fu decisiva la rete del numero 10 per portare a casa 3 punti importanti per la corsa Champions League. Lo scorso anno invece ci pensò Patric a sbloccare il risultato, poi però fu una prodezza di Luis Alberto a mettere in ghiaccio la sfida. Quando vede la Sampdoria all'Olimpico il Mago diventa una furia...