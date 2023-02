Lazio, Luis Alberto: "Ora vinciamo da big. Tiri da fuori? Mi hanno detto..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della sfida vinta contro la Sampdoria, Luis Alberto si è lasciato ad alcune considerazione sia per quanto quanto concerne la squadra, sia sulle sue giocate. Ecco cosa ha detto nell'immediato post partita il centrocampista della Lazio: "Oggi era importante vincere vista la gara difficile. Per me la Sampdoria ha giocato bene e non merita la classifica che ha. Per tanti anni mi hanno detto che non sapevo calciare da fuori area, e invece negli ultimi tempi mi riesce spesso. Ci si deve provare sempre e stare sul pezzo, io gioco sempre per la squadra. Oggi la squadra è stata un po’ più lenta del normale, l’ho detto anche io ai compagni sia in campo che nello spogliatoio. Non si può sempre giocare bene, prima queste gare non si vincevano e oggi sì. Da quando siamo tornati a dicembre abbiamo un altro atteggiamento. Anche se perdiamo o non vinciamo la squadra c'è. E poi neanche la miglior squadra vince sempre. Oggi era importante vincere e anche se non abbiamo giocato benissimo abbiamo vinto. Prima questo ci mancava, se non giocavamo bene avevamo difficoltà".