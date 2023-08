Lazio, Luis Alberto, parla l'agente: "Niente Arabia, vuole solo la Lazio"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La vicenda Luis Alberto continua a tenere banco in casa Lazio. Il calciatore non è partito per Birmingham per via della questione del rinnovo contrattuale. L'agente Alfaro sbarcato a Roma per supportare il "Mago" ha ribadito la volontà del fantasista spagnolo di rinnovare con la Lazio: "Non c'è nessuna nuova offerta dall'Arabia. Luis Alberto vuole solo la Lazio". Un particolare di non poco conto che in quel di Formello è stato interpretato come un segnale di pentimento e che può essere utile a ricucire l'ennesimo strappo con la società, il tecnico e la squadra. Anche Fabiani è al lavoro per ristabilire la serenità e far rientrare il caso al più presto senza però accontentare il giocatore su alcun premio. Si rischierebbe infatti di scatenare un effetto domino deleterio visto che molti altri componenti della rosa sono in attesa del rinnovo di contratto.