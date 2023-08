Lazio, Luis Alberto (ri)diventa un caso. Pedullà: “La società…”

TUTTOmercatoWEB.com

Nuovi mal di pancia in casa Lazio che hanno come protagonista di nuovo Luis Alberto. Lo spagnolo aveva dato alcuni segnali di insofferenza già nel ritiro di Auronzo di Cadore anche se poi la situazione sembrava essere rientrata. A quanto pare non è realmente così. Il nodo è quello del rinnovo, sancito con la Lazio ma non ancora firmato, e in particolare una richiesta da parte del Mago che ha fatto irrigidire la società.

A parlarne è Alfredo Pedullà secondo il quale Luis Alberto avrebbe chiesto un bonus personale di 100.000 euro, extra rispetto ai 4 milioni più bonus a stagione pattuiti nel rinnovo. La richiesta non è piaciuta alla società anche per una questione di principio rispetto agli altri tesserati. Stando a quanto riporta l'esperto di calciomercato la Lazio è molto infastidita dall'accaduto e ora valuterà il tutto nelle prossime ore. Non è da escludere che lo spagnolo non parta con la squadra che domani volerà in Inghilterra per l'amichevole contro l'Aston Villa.