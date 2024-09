Lazio, Luis Alberto: "Sarri? La sua partenza è stata la fine. Vi spiego..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto ha avuto un rapporto di alti e bassi con Maurizio Sarri quando entrambi erano ancora alla Lazio. In queste ore, il giocatore dell'Al-Duhail si è soffermato anche su questo tema nella lunga lettera per Cronache di Spogliatoio: "La fine definitiva è stata la partenza di Sarri. Aveva un carattere particolare. Io pure. Io volevo andare al Cadice in prestito perché non ero contento. Torno dopo 10 giorni in Spagna, era durante la sosta per il Mondiale. Volevo andare al Cadice, mi allenavo come un matto. Lui lo nota e io gli dico: ‘Voglio andare al Cadice’, al mio paese. Mi risponde: ‘No, non vai da nessuna parte. Se ti alleni così, giochi ovunque con me. Ho capito il tuo carattere’. Mi dice così e io gli ho dato fiducia. Ho iniziato a giocare. Gli ho detto dell’offerta dal Qatar, mi ha detto che avrei dovuto rinnovare. Parlavamo tutti i giorni. Mi dicevano che parlavo tanto dentro al campo, ma cercavo di aiutare il mister dentro al campo. Quando è andato via, mi è dispiaciuto. Le sue sedute video erano durante la siesta, per noi spagnoli con tanti video c’era il rischio di addormentarsi! Tatticamente il migliore che ho avuto".