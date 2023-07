Lazio, Luis Alberto: "Siamo tranquilli, aspettiamo i nuovi acquisti"

TUTTOmercatoWEB.com

Terzo test positivo per la Lazio che ha battuto in amichevole la Triestina con le reti di Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri. Al termine della gara proprio il Mago è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "La squadra è carica, l'importante è che a poco a poco la condizione fisica migliori, a piccoli passi vediamo che la squadra sta meglio. Ritiro più facile? No facile no, è duro come sempre, soprattutto perché sono tanti giorni che siamo qua, è difficile ma stiamo lavorando bene anche a livello di testa. Io fisicamente sto bene, sto migliorando giorno per giorno ma manca ancora un mese per iniziare e sicuramente migliorerò ancora".

CHAMPIONS - "Champions? Sarà un campionato più impegnativo perché il calendario è ogni anno più corto, ci sono tante partite, per quello si fa questo ritiro e credo che la squadra stia lavorando mentalmente bene, siamo tranquilli e quella è la cosa più importante".

MILINKOVIC - "Non c’è più Sergio ma ci sono Cataldi, Vecino, ci sono io, la responsabilità è di tutti, di tutta la squadra, aspettiamo anche i nuovi acquisti che arriveranno e sarà più facile per noi affrontare questo campionato che sarà molto difficile".