Lazio, Luis Alberto vede Napoli e si esalta: la missione all'Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Grande occasione per Luis Alberto contro il Napoli. Il Mago non è nella sua forma migliore, l'harakiri in semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter è stata una conferma. Dopo lo stiramento di Empoli era tornato contro il Lecce con un super assist per Felipe Anderson, il 57° dal 2016, nessuno come lui. Per i primi tre mesi di campionato, Luis Alberto era il faro della Lazio, "l'uomo ovunque", con 3 gol e 3 assist, dando una grande mano anche nella fase difensiva, risultando tra i migliori per chilometri percorsi e palloni riconquistati. Però, dopo il Sassuolo, il motore della macchina di Luis Alberto si è spento, così come la sua bacchetta. Come riporta il Messaggero, il suo ultimo gol infatti risale al Mapei Stadium, al 21 ottobre. Tre mesi a secco.

Sicuramente i problemi nella zona pubica non sono stati indifferenti, creando non pochi ostacoli al centrocampista della Lazio. Per questo Maurizio Sarri si aspetta grandi cose, un inversione di rotta, già a partire contro il Napoli. Quando vede la squadra campana, il Mago si esalta. Nella partita di andata aveva regalato gioie con un suo gol di tacco, e il seguente velo decisivo per Kamada. Senza dimenticarsi dell'ultima vittoria all'Olimpico contro gli azzurri che risale al 20 dicembre del 2020, con la magia del numero 10 a blindare il 2-0 vincente. Domenica sarà una grande opportunità per l'estro di Luis Alberto, soprattutto per garantire alla Lazio di non perdere terreno per la corsa al quarto posto.