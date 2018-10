Lazio, Luiz Felipe si carica per la gara con l'Eintracht - FOTO

Ancora poche ore di attesa poi Eintracht e Lazio scenderanno in campo per contendersi la testa del girone H di Europa League. Tra i protagonisti della gara, anche se dovrebbe partire dalla panchina, potrebbe esserci anche Luiz Felipe. Proprio il difensore sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae durante il walking around alla Commerzbank Arena, in compagnia degli altri due brasiliani Leiva e Wallace. Il messaggio è chiaro: "Andiamo Lazio". Vincere sarà fondamentale, è il primo tassello per voltare pagina dopo il derby.