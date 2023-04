Lazio, Luka Romero e il Mondiale Under 20: la decisione della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Luka Romero è pronto a indossare la maglia dell'Argentina in vista del Mondiale Under 20 che prenderà il via il prossimo 20 maggio e si concluderà l'11 giugno. Come riportato da TycSports la Lazio sarebbe pronta a dare il via libera all'argentino, se le convocazioni ufficiali dovessero confermare la chiamata, che così concluderebbe in modo anticipato questa stagione.