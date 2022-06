Lazio, Lulic da eroe in campo a mister in panchina: inizia il corso da allenatore

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La rinascita di Senad Lulic inizia dal corso “Allenatore Uefa A”. L’aveva già svelato recentemente al Corriere dello Sport e in prima fila nella sala conferenze Mario Valitutti del Museo del Calcio di Torino insieme a Marco Parolo, c’era infatti l’eroe del 26 maggio. Il bosniaco seguirà le 192 ore di programma e in caso di esito positivo degli esami finali Senad otterrà il patentino per allenare le squadre giovanili, le femminili e delle prime squadre maschili fino alla Serie C. Insieme all’ex biancoceleste, oltre a Parolo anche Salvatore Bocchetti, Simone Bentivoglio, Cesare Bovo, Cristiano Del Grosso, Luigi Andrea Della Rocca, Antonio Floro Flores, Alessandro Gazzi, Leandro Greco, Simone Padoin, Luca Rigoni, Luca Rossettini, Paolo Sammarco, Guglielmo Stendardo e Christian Terlizzi. Presenti anche ex calciatrici come Elisa Camporese e Raffaella Manieri.