Lazio, Lupo: "Inter? Il risultato non è scontato come sembra..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Adriano La Monica

È il giorno di Lazio - Inter, il big match di questa giornata di Serie A. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Fabio Lupo, ex direttore sportivo, tra le altre, di Palermo, Ascoli e SPAL. Tra i tanti temi, si è soffermato anche sulla gara dell'Olimpico. Questo il suo pensiero sulla sfida, che per lui è meno scontata di quanto possa sembare sulla carta: “È una partita tutta da vedere. La Lazio di Sarri se trova la giornata giusta può mettere in difficoltà chiunque. Non darei per scontato il risultato”.