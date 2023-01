Lazio, ma cosa fai nella ripresa? La statistica horror

Biancoceleste che perdono ancora punti e terreno nei secondi 45 minuti. Dopo Lecce la situazione si ripete contro l'Empoli e...

Il salto di qualità, la voglia di fare qualcosa di diverso, crescere di mentalità ancora più che in campo. Niente di tutto questo La Lazio butta via ancora una volta tutto, sprecando l'ennesima buona prestazione con dieci minuti finali di ordinaria follia. Salgono a 13 i punti persi nella ripresa. Una statistica non accettabile per una squadra che vuole lottare per la zona Champions. Soprattutto perché otto punti sono stati persi nelle ultime sei giornate che hanno fatto scivolare i biancocelesti fuori dalle prime quattro posizione dopo un'ottima partenza. Dopo il ko di Lecce, ci si aspettava un'inversione di marcia. La Lazio invece ricade dei soliti errori ciclici e perde un'altra occasione. Cinque punti persi in questo avvio di 2023 e solo un punto portato a casa sono un bottino troppo misero per essere vero. Ecco l'elenco horror dei biancocelesti nei secondi 45 minuti.

L'ELENCO DEI PUNTI PERSI NEI SECONDI TEMPI

SAMPDORIA - LAZIO 1-1 (0-1) -2 PUNTI

LAZIO - NAPOLI 1-2 (1-0) -3 PUNTI

LAZIO - SALERNITANA 1-3 (1-0) -3 PUNTI

LECCE - LAZIO 2-1 (0-1) -3 PUNTI

LAZIO - EMPOLI 1-0 (2-2) -2 PUNTI

TOTALE = -13 PUNTI