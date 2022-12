Lazio, Maccarone: "Immobile è impossibile da criticare. Vi racconto Sarri..."

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Massimo Maccarone, ex attaccante tra le altre di Siena, Palermo, Sampdoria ed Empoli, è intervenuto nel corso del TMW News parlando anche della Lazio, in particolar modo del suo ex allenatore Maurizio Sarri, del suo compagno in toscana Matias Vecino e di Ciro Immobile:

"Sarri alle sue squadre da organizzazione, verticalizzazione e possesso palla, che sono le sue doti principali. Ci vuole tempo, infatti l'anno scorso si era solo intravisto qualcosa. Per un determinato tipo di calcio ci vuole sempre tempo e pazienza, quest'anno sta raccogliendo il lavoro fatto già l'anno scorso. Perché ha voluto Vecino alla Lazio? Ha gamba, qualità, inserimento ed è un giocatore importante. Ha avuto infortuni in carriera che lo hanno frenato nella sua crescita, ma ora che ritrova continuità può fare molto bene ed è uno dei centrocampisti più bravi nell'inserirsi in Serie A. Io difendo sempre Immobile perché dà sempre l'anima per la squadra e fa sempre gol. Purtroppo ha questa etichetta che segna poco in Nazionale, ma è pura casualità perché un ragazzo che segna così tanto è anche difficile criticarlo. Non avrà la tecnica di altri attaccanti, ma ha la tenacia, la corsa e l'attacco alla porta che tanti non hanno".