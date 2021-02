Lazio, Maddaloni: "Immobile? Non mi aspettavo diventasse così devastante"

Massimiliano Maddaloni, vice-allenatore in Cina e membro dello staff sia di Lippi che di Cannavaro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Ciro Immobile, conosciuto ai tempi della Juventus: "Con Immobile ho sempre avuto un rapporto eccezionale, perché arrivammo insieme alla Juventus. Io ad allenare gli Allievi, lui giovanissimo dal Sorrento. Il primo anno fece molto male, e ci trovammo nella Primavera. Mi ricordo che era in una condizione in cui la Juve non era tanto contenta del suo acquisto, ma tra noi nacque una specie di empatia. Non pensavo sarebbe diventato così devastante. Però ha una grossa qualità, è di un'umiltà incredibile e tutto quello che ha fatto in passato lo dimentica, nel suo cervello ha sempre obiettivi nuovi. Aveva sempre voglia di imparare, e oggi si vede che è il primo ad avere la voglia di lottare e di essere determinante per la propria squadra negli ultimi 25 metri".

