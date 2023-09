Lazio made in Italy: con Sarri musica cambiata e in Nazionale...

RASSEGNA STAMPA - "Con Sarri non cambierà niente" diceva qualcuno scettico. I risultati in tre anni sono davanti a tutti Il dato più evidente è l'aver alzato notevolmente la percentuale di italiani in squadra. Inevitabilmente anche la Nazionale di Luciano Spalletti attinge in maniera importante dai biancocelesti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, sono ben 5 i calciatori con l'aquila sul petto attualmente in ritiro con la maglia azzurra. Solo L'Inter vanta lo stesso numero, mentre Napoli, Roma e Juventus sono ferme a 4. In realtà, dentro di sé, Sarri preferiva quando l'ex Mancini li ignorava e poteva avere più soldati a Formello, dediti solo alla sua causa, ma stavolta tutti devono essere orgogliosi di questo servizio di leva Non c'erano così tanti laziali in Nazionale dal 1994 quando, ai tempi di Zeman, in azzurro figuravano Favalli, Rambaudi, Casiraghi, Signori e Di Matteo. Stavolta toccherà a Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile e Zaccagni con il bomber biancoceleste che indosserà anche la fascia di capitano. Una grande soddisfazione per tutti che si ripercuote positivamente anche a Formello. Non è finita qui perché Lazzari e Cataldi sognano di tornare a vestire l'azzurro, mentre Rovella vuole affermarsi in biancoceleste per poi arrivare anche in Nazionale. Insomma siamo solo all'inizio.