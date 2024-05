Lazio, Maestrelli: "Chinaglia e la scazzotata a Napoli. I romanisti lo aspettavano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Massimo Maestrelli e l'emozionante omaggio dell'Olimpico. Il figlio dello storico allenatore della prima Lazio campione d'Italia ha parlato così durante l'evento Diario di un sogno: "Ho vissuto una giornata meravigliosa, grazie a tutti. Giornate come queste si contano sulle dita di una mano. Cosa successe a Napoli nell’ultima giornata del ‘72/‘73? Il pullman arrivò allo stadio e trovò i cancelli chiusi. Iniziò una sassaiola, Chinaglia scese e iniziò da solo una scazzottata, poi arrivarono gli altri. Aprirono i cancelli dopo 45 minuti. Lo racconto ai calciatori di oggi, pensate come si poteva giocare una partita così. Non potevamo vincerla. Babbo torno a casa, io e Maurizio eravamo mortificati, torno in camera e ci disse: ‘ragazzi state tranquilli che lo Scudetto lo vinciamo l’anno prossimo’.

"Noi andammo a dormire con questo sogno. Chinaglia? Giorgio odiava i dottori. Un periodo dormiva da noi perché i romanisti lo aspettavano sotto casa. Un giorno lo sentiamo in cucina urlare, andammo a vedere e lui si era levato il dente da solo perché non non voleva andare dal dentista. Com’è arrivato alla Lazio papà? Fu decisiva una partita vinta 5-1 contro il Foggia, nonostante retrocesse aveva tante squadre su di lui, ma lui aveva fatto un voto con sé stesso: non voleva andare in Serie A, perché era retrocesso l’anno prima e voleva arrivarci con le sue forze, per questo accettò la Lazio. A Roma trovò quello che cercava, niente più, niente meno”.