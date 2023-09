Lazio, Maffei: "La parata di Provedel decisiva col Napoli. Sul mercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, il noto giornalista e dichiarato tifoso della Lazio, Fabrizio Maffei, ha fatto il punto sulla situazione dei biancocelesti: partendo dal mercato, fino alla vittoria contro il Napoli, prima di approfondire il tema Nazionale. Di seguito le sue parole.

Come giudichi la campagna acquisti?

"Gli arrivi sono stati tardivi ma tutti di qualità. Il sostituto ideale di Milinkovic sarebbe stato Zielinski. Ma nel complesso la campagna acquisti è stata positiva soprattutto per il centrocampo, mi piacciono molto Kamada e Guendouzi, e credo molto in Rovella che è stato voluto da Maurizio Sarri.

Anche l'acquisto di Castellanos mi lascia molto soddisfatto, finalmente un vice immobile. Isaksen è molto giovane deve crescere, ma avrà il suo spazio"

La sosta aiuterà Sarri per mettere a punto gli schemi?

"Sicuramente sì. In quanto molti giocatori rimarranno a Formello, tra cui Rovella che avrà tempo per lavorare, è un giocatore che apprezzo ed è destinato ad essere lui il titolare".

Come ti spieghi la doppia faccia della Lazio nelle prime due e poi il cambio con il Napoli?

"Nelle prime due la Lazio non è riuscita ad esprimere al meglio il suo gioco, complici anche le difese molto chiuse di Lecce e Genoa. Anche nei primi 20' con il Napoli non era stata una grande partita. Io credo che il campanello d'allarme sia suonato dopo il secondo miracolo di Provedel nella partita col Napoli, da quel momento la Lazio ha cambiato volto ed è riuscita a giocare come sa fare. Il Napoli ha lasciato molti spazi e la Lazio è stata molto brava a sfruttarli, dimostrando di potersela giocare con chiunque".



Che ne pensi della Juve nostro, prossimo avversario ?

"Difficile da giudicare. La Juve ha delle certezze che già conoscevamo, ma anche dei punti interrogativi. Vedo più avanti le milanesi, soprattutto l'Inter, si vede che Inzaghi sta facendo un gran lavoro. Il Milan ha acquistato giocatori che conoscevano in pochi, ma stanno dimostrando sul campo di esse validi. Oltre agli interpreti anche il gioco è efficace, a tratti travolgente. Lo abbiamo visto in questo inizio di campionato".

Cosa pensi di Pioli e Inzaghi?

"Porto un ricordo lieto bei loro confronti di quando allenavano la Lazio. Sono due ottimi allenatori che spesso sono stati poco assistiti nel mercato".

Che opinione hai della Roma?

"La Roma gioca male, è sotto gli occhi di tutti e ha delle carenze tecniche soprattutto sugli esterni. Lo scorso anno ha concluso sesta e faccio fatico a inserirla nelle prime 4 anche quest'anno, vedo la Lazio ancora superiore".

Ci dai la tua griglia del campionato?

"Le due milanesi le vedo davanti a giocarsi il titolo. Poi la Juventus, avendo il vantaggio di non giocare le coppe europee, e il Napoli. Una delle rivelazioni potrebbe essere il Bologna."

Sulla nazionale?

"Voglio bene a Mancini, ma poteva gestire tutta la situazione in un modo migliore, più onesto. Spalletti è il giusto selezionatore per la nazionale".

Che partita ti aspetti con la Macedonia?

"Partita da prendere con le molle per il troppo poco tempo per Spalletti che si affiderà alle capacità interpretative dei giocatori più importanti, come Ciro Immobile, che dovrebbe essere il capitano. Sarà una squadra da scoprire e speriamo di scoprirla celebrando una vittoria".