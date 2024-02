Lazio, manca precisione in attacco: il dato terribile sui tiri in porta

TUTTOmercatoWEB.com

Ancora un attacco che non incide. Contro l'Atalanta la Lazio ha avuto di nuovo tanta difficoltà nel rendersi pericolosa in avanti, come successo spesso nelle ultime partite. Da gennaio sono mancati tremendamente i tiri porta della squadra di Sarri, che l'anno scorso invece aveva fatto del tridente offensivo un suo punto forte. Contro Udinese, Lecce, Napoli e Atalanta in campionato, i biancocelesti hanno inquadrato lo specchio della porta solamente sei volte (rispettivamente 2, 2, 1, 1), segnando quattro gol. L'inversione di rotta deve partire soprattutto da questo dato riportato da Dazn.