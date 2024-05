Lazio, Mancini (DAZN): "Tudor ha lavorato sui singoli. In estate sarà rivoluzione"

Riccardo Mancini fa il punto in casa Lazio. Ospite del podcast Tutti in the box, il telecronista di DAZN ha parlato così della squadra di Tudor e in particolare di qualche singolo: "Kamada non è mai stato un giocatore che prendeva iniziativa. I gol con l’Eintracht vengono praticamente tutti da inserimento da dietro. Con Sarri c’erano concetti per le mezzali troppo quadrati. Kamada faceva il compitino ed era molto svogliato. Mancava anche una connessione umana con il mister. Con Tudor è molto più convinto, è l’esempio del lavoro che sta facendo il nuovo tecnico sui singoli così come con Castellanos".

RIVOLUZIONE ESTIVA - "La necessità di una rivoluzione come quella che servirà in estate non l’ha mai avuta nell’era Lotito. Ha cambiato leader nello spogliatoio e guide tecniche ma sempre gradualmente. In estate succederà qualcosa di importante perché ci sono tanti punti interrogativi. Tare? Aveva tanti limiti ma ha lasciato un vuoto. Un grande scopritore di talenti anche se su i difensori ha sempre fatto fatica. Luis Alberto? Lì sono bravi Inzaghi e Sarri a collocarlo in campo".