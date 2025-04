Lazio, Mandas a Dazn: "Isaksen fa solo gol pesanti. Voglio la Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Atalanta - Lazio Mandas al termine di un'ottima prestazione è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sono molto felice lavoro sempre forte, oggi era il mio momento. Sono sempre pronto per aiutare la squadra e portarla in Champions. Continuiamo così. Lancio o parata su Retegui? Giochiamo tutti bene per questo gol, bel movimento. Sono molto felice, non so come definire questo momento. Isaksen fa sempre gol pesanti".