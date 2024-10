Lazio, Mandas esulta: "Bella vittoria, continuiamo così!" - FOTO

Serata da ricordare quella di ieri per Chrīstos Mandas che ha fatto il suo esordio ufficiale in questa stagione sfoderando un'ottima prestazione. Anche il portiere greco ha infatti contribuito all'importante successo della squadra di Baroni che si è imposta per 4-1 sul Nizza. "Bella vittoria in casa... Continuiamo insieme così! Grazie per il grande supporto!! Forza Lazio", queste le sue parole in un post pubblicato sui social.