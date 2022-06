Lazio, Mandorlini sta con Immobile: "In Italia nessuno meglio di lui"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Lazio Style Radio l'ex allenatore dell'Hellas Verona Andrea Mandorlini ha parlato delle tematiche dell'attualità calcistica focalizzandosi anche sulla Lazio e sull'infinita polemica riguardante le prestazioni di Immobile con la Nazionale.

NAZIONALE - "Siamo in un momento di ricostruzione, si è vista qualche difficoltà, che era già emersa prima. Adesso bisogna avere pazienza cosa che in Italia non abbiamo mai avuto e pensare a ricostruire. Ieri sera si vedeva la maggiore qualità dell’avversario. In questo momento ne ha da vendere anche se perdere così fa sempre male".

IMMOBILE – "Ormai è diventata una questione psicologica per Ciro che sta facendo benissimo in campionato da diversi anni. Credo che nemmeno lui sia contento del suo rendimento in azzurro. Sa bene che deve dare qualcosa in più, ma bisogna toccare le corde giuste. Probabilmente si potrebbe cambiare qualcosa per farlo rendere al meglio, anche perché per ora non c’è nessuno migliore di lui. Toni fece 50 gol in 2 stagioni con me negli ultimi anni di carriera. Era un campione. Quando hai giocatori così è normale che loro debbano essere i terminali".

JORGINHO – "Noi italiani siamo maestri nel trovare capri espiatori. Mettere in discussione un giocatore così importante mi sembra fuori dal mondo. È talmente bravo ed equilibrato che mi auguro possa tornare ad essere un punto di riferimento, anche perché non ci sono alternative al suo livello allo stato attuale".

SARRI – "Non è partito nel migliore dei modi, poi ha finito bene. Ma non è semplice instaurare un rapporto con la squadra e inculcare delle idee tattiche differenti. Il primo anno è passato e ha raggiunto degli obiettivi. La società lo sta appoggiando in questo processo di miglioramento".