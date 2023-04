Lazio, Manfredini: “Lui mi ha colpito tantissimo. Con la Juve penso che…”

Si avvicina la sfida tra Lazio e Juventus, in programma sabato all’Olimpico alle 20:45. A esprimere le sue sensazioni sul match, ai microfoni di Tv Play, è stato l’ex biancoceleste Christian Manfredini: “Il match tra Lazio e Juve, secondo me, sarà interessante da un punto di vista tattico e tecnico. La Lazio, negli ultimi anni, ha messo spesso in difficoltà la Juve e in casa potrebbe disputare una grande partita. Credo che la Lazio abbia tutte le carte in regola per arrivare almeno quarta, al momento è seconda quindi ha anche un leggero vantaggio. Ovviamente la corsa per la Champions sarà serrata fino alla fine del campionato visto che ci sono tante squadre a pochi punti. La Juve sta macinando tantissimi punti. È in forma, così come la Lazio”.

ZACCAGNI - “Chi mi ha colpito di più in questa stagione? Su tutti Zaccagni, la sua crescita è evidente. Merita assolutamente la Nazionale e spero che venga convocato da Mancini al più presto. Poi non posso non citare Pedro. Lo spagnolo è un campione, un calciatore vero e nonostante i quasi 35 anni è di un’altra categoria”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE