Lazio, Manzini a LSC: "Bilancio positivo. Lo speciale per il '74? Che gioia..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Valeria Bittarelli

Intervistato da Lazio Style Channel durante la cena di Natale della squadra, lo storico direttore generale Maurizio Manzini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole, dal suo bilancio del 2023 alle sue feste, fino poi alle emozioni per lo speciale dello Scudetto del 1974. "Il mio bilancio, sia personale che societario, al di là degli ultimi scivoloni, non può che essere positivo. Anche per i risultati ma non solo, per la determinazione e la voglia di fare, di raggiungere e di trovare una via per arrivare al successo. Tutto ciò mi fa ben sperare".

IL NATALE PERFETTO - "Per me è andare a visitare tante persone che erano in condizioni molto peggiori delle mie, gente che soffriva, che stentava. Qualche volta mi è successo, e quando le frequentavo, loro mi ringraziavano, ma io gli dicevo che ero io che li dovevo ringraziare. Mi hanno insegnato molte cose, soprattutto qual è la dignità di una persona, al di là delle possibilità economiche e personali".

LO SPECIALE SULLO SCUDETTO DEL 1974 - "Emozione che mi ha travolto e che non dimenticherò mai. È qualcosa che mi riempie, mi sento come un contenitore troppo stretto per contenere questa gioia immensa che mi ha dato questa conquista".